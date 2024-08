Plus Wittlich Wittlich rüstet sich für die Säubrennerkirmes: Fünf Gründe, um das Event zu besuchen Von Petra Willems i Schwein und Möhre gehören zur Säubrennerkirmes dazu. Foto: Archiv TV/Christian Moeris In Wittlich beginnt bald die Zeitrechnung wieder neu: Dann ist wieder die Zeit „nach der Kirmes“. Denn vom 16. bis 20. August ist die Stadt im Ausnahmezustand, wenn Säubrennerkirmes gefeiert wird. Wir sagen, warum Sie die nicht verpassen sollten. Lesezeit: 3 Minuten

Es sind die Tage im Jahr, die bei jedem Wittlicher rot im Kalender markiert sind: die Tage, an denen die Säubrennerkirmes gefeiert wird. In diesem Jahr ist „die Kirmes“, wie die Wittlicher sie nur kurz und knapp nennen, vom 16. bis 20. August. Dann beginnt die Zeitrechnung in der Kreisstadt neu, ...