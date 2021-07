Winzer können WeChat einbinden: Wie Moselwein leichter nach China findet

Ein gut sortierter Onlineshop und die Möglichkeit, bargeldlos zu zahlen – das ist für Moselwinzer zwar nicht erst seit Ausbruch der Corona-Pandemie wichtig. Egal, ob sie national oder international am Markt reüssieren wollen. Aber Janine Reichert, die als Winzertochter in St. Aldegund aufgewachsen ist und in Bullay eine Weinberatung führt, sagt: „Durch Corona haben sich die Winzer verstärkt mit diesem Thema auseinandergesetzt.“ Reichert selbst nutzt die Möglichkeiten der digitalen Welt verstärkt, um sich und anderen Moselwinzern einen Riesenmarkt in Fernost zu erschließen: China. Aber wie funktioniert das?