Windkraft in der VG Ulmen und die EEG-Förderung

Bisher gibt es in der Verbandsgemeinde Ulmen noch keine Windkraftanlagen, allerdings gibt es entsprechende Pläne in den Gemeinden Urschmitt, Kliding und Beuren. Hier hat ein Verbot, die Anlagen nachts zu betreiben, den Prozess verzögert. Büchel will selbst eine Freiflächenfotovoltaikanlage bauen, Gevenich arbeitet mit einem Projektierer zusammen.