Plus Meppen/Kaisersesch Windenergie für Kaisersescher Holzverarbeiter: Strom, der im Harz produziert wird Auf seinem Weg zur Klimaneutralität geht Sonae Arauco jetzt den nächsten Schritt. Als eines der – nach eigenen Angaben – weltweit führenden Unternehmen in der Holzwerkstoffindustrie hat es sich der Hersteller zur Aufgabe gemacht, zur nachhaltigen Transformation der Bauindustrie aktiv beizutragen. Ein neu errichteter deutscher Windpark im Harz wird die Werke in Nettgau, Meppen und Kaisersesch mit grüner Energie versorgen.

Neueste Maßnahme ist ein für Deutschland abgeschlossener Kaufvertrag für Windenergie mit Engie, der am 1. April in Kraft tritt, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens, das auch ein Werk in Kaisersesch hat. 15 Prozent sollen abgedeckt werden Diese grüne Energie soll rund 15 Prozent des Verbrauchs der deutschen Sonae Arauco Werke ...