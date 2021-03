Wildschaf auf Anhöhe bei Briedel gerissen: War es ein Wolf?

Aller Wahrscheinlichkeit nach ein Wolf hat auf einer Anhöhe bei Briedel in der vergangenen Woche ein Muffelschaf gerissen. Davon geht jedenfalls Harald Mohr aus, der zuständige Großkarnivoren-Beauftragte, der ehrenamtlich für die Forschungsanstalt Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz (FAWF) in Trippstadt tätig ist. Allerdings unterstreicht er auch: „Der wissenschaftlich-formelle Beweis ist noch nicht da.“ Den soll jetzt eine DNA-Probe bringen, die Mohr genommen hat. Und mit etwas Glück könnten noch Bildaufnahmen gelingen. Harald Mohr hat unter anderen den Cochem-Zeller Kreisjagdmeister Heiko Mades über das Geschehen informiert. Doch was lässt sich über dieses Geschehen sagen?