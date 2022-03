War die WAA bei Hambuch und Illerich nur ein Druckmittel der Betreiber, um in Wackersdorf bauen zu können? Diese Vermutung wurde immer wieder von Kommunalpolitikern wie auch von WAA-Gegnern geäußert. Ein Vermerk aus dem Bundeskanzleramt, der im Bundesarchiv in Koblenz lagert, scheint dies nun zu bestätigen. Die RZ hat in den Akten geblättert.