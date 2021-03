Wieder geöffnet: Cochem-Zells Einzelhandel schöpft Hoffnung

Der Cochem-Zeller Einzelhandel hat wieder geöffnet. Freude und Erleichterung darüber sind groß, bei Geschäftsinhabern und Kundschaft. Allerdings ist ebenfalls festzustellen, dass der lange harte Lockdown und die kurze Frist bis zur Wiedereröffnung Kunden verunsichert haben. „Bei uns hat den ganzen Morgen das Telefon geschellt“, erzählt beispielsweise Gabriele Endlich vom Cochemer Modehaus Endlich. „Der Kunde weiß noch gar nicht so recht, was er jetzt wieder darf.“ Dabei darf er eine Menge, sofern er sich an die Hygienekonzepte hält, die sich im Kampf gegen die Corona-Pandemie etabliert haben.