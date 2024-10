Plus Valwig

Wieder Chaos in Valwig: Busfahrer lässt wartende Grundschüler stehen

i Auf die Bushaltestelle in Valwig müssen Busfahrer nun besonders achten: Hier kam es schon öfter vor, dass der Bus nicht angehalten hat. Foto: Annika Wilhelm

Erst vor wenigen Wochen sorgte die Bushaltestelle in Valwig für Aufsehen: Ein Achtjähriger war auf dem Nachhauseweg von der Grundschule, doch als er an der Haltestelle aussteigen wollte, fuhr der Bus einfach daran vorbei. Der Junge geriet in Panik und landete schließlich voller Verzweiflung in Cochem, wo ihn ein Junge aus Senheim aufgabelte. Nun gab es wieder einen Vorfall.