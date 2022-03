In der Eifel-VG Ulmen sind bisher circa 100 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen worden, teilt Lisa Franzen aus der VG-Verwaltung mit. Obgleich viele Hilfsbereite dort schon Wohnraum gemeldet haben, würde man sich – wie in den anderen VGs – über weitere Meldungen freuen. Dort ist dies wie folgt möglich: per E-Mail an die Adresse sozialamt@ulmen.de, telefonisch unter 02676/409-111, 02676 409-112, 02676 409-113.

Verfügbaren Wohnraum in der VG Kaiseresch kann man melden unter Tel. 02653/9996-207 (Rita Hetger) oder 02653/9996-201 (Ingrid Zucchet), per E-Mail an rita.hetger@vg.kaisersesch.de oder ingrid.zucchet@vg.kaisersesch.de. Für die VG Cochem sieht die entsprechende Kontaktmöglichkeit so aus: Tel. 02671/608-266, E-Mail ukraine@vgcochem.de. Für die VG Zell so: per E-mail an sozialamt@vg-zell.de. dad