Inwieweit behindern die landesrechtlichen Vorgaben zur weiteren Entwicklung von Siedlungsflächen, also von Gebieten für Wohnhäuser, die Entwicklung in ihren Dörfern? Inwieweit verhindern sie diese womöglich sogar? Um diese Kernfragen ging es im Grunde, als sich der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Zell in seiner jüngsten Onlinesitzung mit der 9. Änderung des Flächennutzungsplans der VG befasste.