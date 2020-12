Cochem-Zell

Im Frühjahr, als jedem klar wurde, dass die Corona-Pandemie noch lange den Alltag bestimmen würde, stellten sich vor allem auch die Pflegefachkräfte im ambulanten Bereich und in den Senioreneinrichtungen auf schwierige Zeiten ein. So mussten sie neben ihrer pflegerischen Arbeit in den Heimen die drohende Vereinsamung der Bewohner und in der ambulanten Pflege die Angst ihrer Patienten und deren Angehörigen auffangen. Wie hat sich die Situation in der Pflege in den vergangenen Monaten entwickelt? Was hat sich verändert, und was müsste noch besser werden?