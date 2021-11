Dass das „Wetter von Amerika“ auch in die Eifel kommt, ahnt der Opa in den 1960er-Jahren, „wenn er die Pfeife aus dem Mund nahm und sorgenvoll zum Himmel sah“. So sieht Rainer Ningel aus Hambuch in einem Gedicht die Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten der neuen Einflüsse – verlockend und bedrohlich zugleich – aus der großen, weiten Welt, die das Leben im Eifeldorf unweigerlich verändern würden. Folgerichtig trägt das neue Buch des Vorsitzenden der Dorfakademie „Die Eifel und die Welt“.