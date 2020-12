Cochem-Zell

Nachdem die Zahlen in den vergangenen Tagen bundesweit stark angestiegen sind, ist nun auch für Cochem-Zell die Corona-Ampel auf orange gesprungen. Das Gesundheitsamt des Landkreises Cochem-Zell hat in den vergangenen sieben Tagen insgesamt 27 Neuinfektionen notiert. Der 7-Tage-Inzidenzwert (Neuinfektionen der letzten 7 Tage/100.000 Einwohner) liegt im Landkreis Cochem-Zell aktuell bei 43,99. Damit wurde am Samstag die Corona-Warnstufe „orange“ erreicht.