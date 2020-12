Düngenheim

Für Senioreneinrichtungen und Pflegeheime gelten weiterhin besondere Regeln. So auch für das Bildungs- und Pflegeheim St. Martin. Dieses muss derzeit die Lage in der ganzen Region im Blick behalten. Bewohner besuchen ihre Familien, hier müsse man vorsichtig sein, erklärt Markus Wagener, Direktor der Einrichtungen St. Martin Düngenheim, Kaisersesch und Ulmen. Grundsätzlich habe sich die Lage aber nicht geändert. Es gelten die Besuchsregelungen des Landes Rheinland-Pfalz. Es gebe auch keine zeitlichen Einschränkungen. Allerdings können Besuche von Menschen abgelehnt werden, wenn diese Krankheitssymptome aufweisen oder in einem Risikogebiet waren. Besuche finden derzeit nicht in Gemeinschaftsräumen statt, erklärt Wagener.