Briedel

Dieser Satz ihres Vaters, Franz Jakob Fischer, rührt Heidi Reis zu Tränen, wann immer sie sich ihn ins Gedächtnis ruft: „Nachdem der Chor noch einige Lieder gesungen hatte, hielt ich eine kurze Ansprache und ich war somit der Heimat wiedergegeben.“ Ein nüchterner Satz. Er schildert, was ihr Papa genau vor 100 Jahren in Briedel erlebte, am 28. Januar 1921 – nach fast sechs Jahren in russischer Kriegsgefangenschaft.