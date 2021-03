Wie Eifler die erste Coronawelle brachen

Den 12. März des vergangenen Jahres wird der Kaifenheimer Ortsbürgermeister Gerhard Mieden in seinem Leben nicht mehr vergessen. An diesem Tag, einem Donnerstag, erfasste die erste Welle der Corona-Pandemie sein Heimatdorf mit voller Wucht. Innerhalb kurzer Zeit wurden 12 der rund 800 Einwohner positiv auf das Coronavirus getestet. Fünf Männer waren damals aus dem österreichischen Wintersportort Ischgl zurückgekehrt, wo sie sich – wie so viele andere deutsche Urlauber auch – infiziert hatten. In Kaifenheims Dorfleben veränderte das Virus schlagartig vieles. Im Gespräch mit der RZ schaut Mieden zurück auf den damals sehr effizienten Kampf gegen das Virus. Er verhehlt aber auch nicht, was ihm angesichts des Verlaufs, den die Pandemie derzeit nimmt, durchaus Sorge bereitet.