Cochem

Für Reedereien ist es ein Horrorszenario: Zwei Schiffe treiben führerlos nachts auf der Mosel. In der Nacht zum Sonntag hatten bisher unbekannte Täter bei zwei Fahrgastschiffen der Reederei Kolb aus Briedern die Leinen gelöst, der Versuch an der Fähre Klotten scheiterte. Über die Motive gibt es bisher laut der Wasserschutzpolizei bisher keine Hinweise, die Täter bleiben ebenfalls unbekannt. Fest steht, dass dieser „gefährliche Eingriff in den Schiffsverkehr“ sehr glimpflich verlaufen ist. Niemand wurde ernsthaft verletzt.