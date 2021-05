Werner Thielmann verstorben: Mehr als 50 Jahre für die Menschen eingesetzt

Die Gemeinde Ernst, aber auch die ganze Moselregion, trauert um Werner Thielmann, der wenige Tage vor seinem 86. Geburtstag verstorben ist. Werner Thielmann hat sich mehr als 50 Jahre in Kommunalpolitik und Vereinsleben mit großem Engagement für seine Mitmenschen eingesetzt. Während seiner 15-jährigen Tätigkeit als Ortsbürgermeister wurden in der Moselgemeinde Ernst viele Maßnahmen umgesetzt, die maßgeblich auf seine Initiative und Tatkraft zurückzuführen sind. Dazu gehört beispielsweise, dass die Ortsgemeinde Ernst an die Erdgasversorgung angeschlossen wurde. Aber auch die Ausweisung und Erschließung von Baugelände, der Ausbau von Innerortsstraßen, der Bau eines Festplatzes und die Errichtung einer Schiffsanlegestelle zählen dazu.