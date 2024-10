Plus Lutzerath/Bad Kreuznach Wer wird die neue Milchkönigin? Neue Geschäftsführerin der Milag will das Image der Milch verbessern Von Ulrike Platten-Wirtz i Als Geschäftsführerin der Milag gehört es zu den Aufgaben von Kathrin Hammes (Mitte) die Wahl zur Milchkönigin vorzubereiten. Folgende Kandidatinnen stellen sich der Jury: Ronja Steuerwald-Ludwig (von links) aus Stetten, Henriette Koltes aus Kell am See, Anne Schmillen aus Scheid und Lina Hoff aus Talling. Foto: Ulrike Platten-Wirtz Kathrin Hammes ist die neue Geschäftsführerin der Milchwirtschaftlichen Arbeitsgemeinschaft (Milag) Rheinland-Pfalz und Saar. Damit beerbt die junge Frau, die auf einem Milchvieh- und Ackerbaubetrieb in Lutzerath aufgewachsen ist, ihren Vorgänger André Nolden. Mit der RZ hat sie über ihre Aufgaben und Ziele gesprochen. Lesezeit: 3 Minuten

„Es geht im Grunde darum, das Image der Milch zu verbessern“, erklärt die 29-jährige Geschäftsführerin. Milch sowie die vielfältigen Produkte, die aus Milch hergestellt werden, liegen ihr seit Kindertagen am Herzen. Der zunehmenden Kritik am Produkt, möchte sie mit ihrem Amt entgegenwirken. Kathrin Hammes ist in einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden, ...