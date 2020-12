Wer war Hendrikus Rempe? Hendrikus Rempe wurde am 21. Februar 1903 in Amsterdam geboren. Er war Hafenarbeiter, engagierte sich nach der deutschen Besetzung der Niederlande im niederländischen Widerstand und war Mitglied verschiedener Oppositionsgruppen.

Durch Verrat wurde der Vater dreier Töchter am 9. Januar 1942 verhaftet und kam ins KZ Buchenwald. Beim Transport zum KZ-Außenlager Kochem, wohin er verlegt werden sollte, starb er am 26. März 1944. Sein Name steht als erster auf der Nachweisung über Todesfälle von KZ-Häftlingen in der Gemeinde Bruttig. Er wurde auf dem dortigen Friedhof bestattet. Nach ihm ist eine Straße im Amsterdamer Stadtteil Slotermeer benannt (Foto) . Seine Nichte Ineke Terstroot-Rempe hat ein Buch über ihren Onkel geschrieben („NN 7766“), in dem sie dessen Lebensgeschichte, aber auch ihre Erlebnisse in Bruttig schildert. dj