Kirchberg/Cochem-Zell

Der evangelische Kirchenkreis Simmern-Trarbach sucht einen neuen Superintendenten. Amtsinhaber Hans-Joachim Hermes, seit 2017 leitender Geistlicher im Kirchenkreis, geht Ende November in den Ruhestand. Die Kreissynode hatte im Herbst 2019 beschlossen, die Stelle künftig im Hauptamt zu besetzen, zwei Bewerber stehen nun zur Wahl: der Kirchberger Pfarrer Christian Hartung und Markus Risch, Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde Emmelshausen-Pfalzfeld. Gewählt wird Anfang September, nun stehen Vorstellungsgottesdienste an.