Archivierter Artikel vom 27.06.2020, 08:00 Uhr

Wenn Zeller Weine zur Währung werden Mit Silke Döpgen und Roland Rudolf gingen auch Weine des Zeller Weinguts Stülb auf Weltreise. Dazu schreibt Döpgen: „Unseren Weinkeller haben wir auf der Tour mit lieben Menschen geteilt. Mal als Gastgeschenk in Georgien, mal als Dankeschön in Montenegro oder an Weihnachten in geselliger Runde am Strand.