Thomas Schenk kann man wohl getrost als Urgestein der Realschule plus in Cochem bezeichnen. Seit 28 Jahren ist der heute 53-Jährige bereits als Hausmeister an der Schule tätig. Vor 25 Jahren hat er mit einigen technikaffinen Schülern eine Arbeitsgemeinschaft (AG) gegründet, die sich bis heute nicht nur regelmäßig jeden Donnerstag trifft, sondern sich auch stetig weiterentwickelt.