Auf die Umgestaltung der mehr als 100 Jahre alten Schalkenmehrener Schule in ein Kultur- und Mehrgenerationenhaus ist mit einem Kunstwerk von Christoph Anders nun noch ein I-Tüpfelchen gesetzt worden. Wie aus einem Guss steht das Kunst-am-Bau-Werk auf dem Vorplatz des Kultur- und Mehrgenerationenhauses. Und geschickt platziert an der Nahtstelle von Alt- und Neubau. Gleichzeitig wirken die drei Materialien in ihrer je eigenen Ausdruckskraft für sich.