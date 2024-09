Plus Cochem Wenn ein Rinnsal zum reißenden Strom wird: Wie man sich in Cochem gegen Starkregen wappnet Von Ulrike Platten-Wirtz i Wenn ein Rinnsal zum reißenden Strom wird Foto: nn Daran, dass die Mosel regelmäßig über die Ufer tritt und Straßen wie Häuser überflutet, hat man sich in der Region längst gewöhnt. In jüngster Zeit führen allerdings auch immer wieder starke Regenfälle dazu, dass sogenannte Gewässer dritter Ordnung, sprich kleine Bäche, die von den Moselhöhen ins Tal fließen, für Überflutungen sorgen. Ein Starkregenkonzept soll jetzt Abhilfe schaffen. Lesezeit: 3 Minuten

Man denke nur an die Situation im vorigen Jahr, als der Elzbach Moselkern lahmlegte oder auch an die Wassermassen, die von den Höhenlagen in die Kreisstadt strömten. Bilder von überflutetem Enderttal und Oberstadt und Wassermassen, die dafür sorgten, dass die Klostertreppe zwischen Seniorenzentrum und Thorschenke einem Wasserfall glich, machten in ...