Wenn das Pausenbrot zur Herausforderung wird: Online-Seminar auch für frustrierte Eltern in Cochem-Zell

Für viele Eltern ist es frustrierend: Am Morgen schmieren sie das Pausenbrot für die Schule, doch am Nachmittag finden sie ein angebissenes Brot vor – daneben vertrocknete Gurkenscheiben und Karottensticks.

Was tun, wenn Kinder ihr Frühstücksbrot in der Schule nicht essen? Ein Online-Seminar soll helfen.

Foto: Stephanie Pilick/picture alliance / dpa

Viele Kinder frühstücken gar nicht, wenig oder viel Süßes. Egal, ob Frühstücksmuffel, Gemüseverweigerer oder Naschkatze – jedes Kind kann ein Essheld werden. Wie das gelingt und worauf es dabei ankommt, erfahren Eltern in dem Onlinekurzseminar „Wenn das Pausenbrot zur Herausforderung wird“ am Dienstag, 10. September, von 19 bis 20.30 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich. Das Onlinekurzseminar „Zwischen Schokoaufstrich und Obstsalat – wie gestalte ich ein klimagesundes Klassenfrühstück?“ richtet sich an Lehrer von Grund- und Förderschulen. Ein Klassenfrühstück steht an, und alle Schüler bringen etwas zu essen mit.

Die Auswahl ist bunt, aber nicht immer nachhaltig und gesund. Ebenso sieht es bei Schulfesten oder beim „Frühstück to go“ aus. Im Unterricht ist das Thema „Nachhaltigkeit“ längst angekommen. Jetzt geht es darum, es auch praktisch umzusetzen. Ein klimagesundes Klassenfrühstück bietet großes Potenzial, Ernährungsbildung fächerübergreifend im Kontext der Nachhaltigkeit zu praktizieren. Das Onlinekurzseminar findet am Dienstag, 17. September, von 14 bis 15.30 Uhr statt.

Anmeldung auf der Internetseite des FZE unter www.fze.rlp.de/Termine. Für Fragen und weitere Infos: Tel. 06321/671 594, E-Mail an kerstin.bruser@dlr.rlp.de