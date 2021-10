Die Zeiten, in denen sich lange Warteschlangen vor dem Drive-in in Kaisersesch oder an der Teststation im Cochemer Schwimmbad bildeten, sind vorbei. Von März bis Mitte Oktober waren Corona-Schnelltests (PoC-Antigen-Tests) das Mittel der Wahl, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Nachdem nun die Aktion „Testen für alle“ endete, wurden viele Teststationen geschlossen. Und offenbar sind die Cochem-Zeller selbst auch nicht bereit, für weitere Tests die Geldbörse zu öffnen.