Cochem-Zell

Die Moselgemeinden im Kreis Cochem-Zell bereiten sich aktuell auf ein mögliches Hochwasser vor. „Wir rüsten uns für einen Wasserstand von acht Metern“, sagt Cochems Stadtbürgermeister Walter Schmitz am Donnerstagvormittag gegenüber der RZ. Dass dies geboten scheint, belegt eine Information des Hochwassermeldedienstes von 11 Uhr: „Bis Sonntag werden die Wasserstände weiter ansteigen, am Pegel Trier ist ein Anstieg bis in den Bereich von 900 Zentimetern möglich“, heißt es dort. Sosehr die Moselaner auch hoffen, dass es nicht ganz so schlimm kommt, erste Räumarbeiten haben begonnen.