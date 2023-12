Weihnachtslichter, Mistelzweige und Glühwein – auf der Reichsburg in Cochem hat die Weihnachtszeit begonnen. Burgführer Alexander Kränzle spricht mit unserer Zeitung über das Beleuchtungskonzept und das Weihnachtsprogramm auf der Burg. Und auch der Bauhof der Stadt gibt Einblicke, wie die Stadt in diesem Jahr leuchtet und die Besucher in Weihnachtsstimmung versetzt.