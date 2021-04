Weitere Verurteilung

Das Amtsgericht Cochem hat Ende März erneut einen Friedensaktivisten wegen einer Go-in-Aktion in Büchel zu einer Geldstrafe in Höhe von 30 Tagessätzen verurteilt. Ein Spielzeugbauer aus Miltern/Stendal war am 12. April 2019 zusammen mit 16 weiteren Atomwaffengegnern auf das Militärgelände eingedrungen.