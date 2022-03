Seit dem 24. Februar sind schon mehr als 160 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Cochem-Zell angekommen. Am Montag kamen nicht nur weitere 98 hinzu, die dem Kreis zugewiesen und zunächst in Cochem untergebracht wurden. Auch stimmte der Kreisausschuss geschlossen einer außerplanmäßigen Ausgabe zu. Demnach sollen 1,6 Millionen Euro für Flüchtlinge bereitgestellt werden.