Weißer Ring: Opferhilfe im Kreis Cochem-Zell hat viele Gesichter

Seit zehn Jahren engagiert sich Elisabeth Schmitt aus Ulmen als Vorsitzende der bekannten Opferorganisation Weißer Ring, Außenstelle Cochem-Zell. Sie hat sich die Hilfe für oft vergessene Kriminalitätsopfer zur Aufgabe gemacht. Sehr oft konnte in den Jahren des Bestehens Menschen, die neben ihrem Trauma als Verbrechensopfer auch erhebliche materielle Nachteile durch die Straftat hatten, konkret geholfen werden. In einer kleinen Feierstunde auf dem Valwiger Berg erinnerte die Vorsitzende an die Anfänge des Weißen Rings im Kreis Cochem-Zell.