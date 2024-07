Plus Cochem Weinlagenfest in Cochem: Warum jetzt am Moselufer gefeiert wird Von Ulrike Platten-Wirtz i Die Holzhütten stehen, der Zugang zum Fluss ist gesichert. Am Wochenende wird das Cochemer Weinlagenfest erstmals am Radweg zwischen dem Conder Jachthafen und dem Hotel Brixiade ausgerichtet. Foto: Ulrike Platten-Wirtz Wein dort zu genießen, wo er wächst, lautete bislang das Motto des Cochemer Weinlagenfestes, das bereits 13-mal inmitten der sonnenverwöhnten Terrassen des Conder Rosenbergs gefeiert wurde. Doch damit ist jetzt erst einmal Schluss. In diesem Jahr zieht die Veranstaltung ans Moselufer um. Das ist der Grund. Lesezeit: 2 Minuten

Die 14. Auflage einer der beliebtesten Veranstaltungen in Cochem findet am ersten Juliwochenende dieses Jahr nicht wie gewohnt zwischen grünen Rebstöcken statt, sondern am Moselufer, genauer gesagt zwischen dem Conder Jachthafen und dem Hotel Brixiade. Warum das Fest verlegt wurde, erklärt Diane Simon, stellvertretende Leiterin der Tourist Information Cochem: „Der ...