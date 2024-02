Die Weingroßkellerei Langguth Erben in Traben-Trarbach bekommt einen Betriebsrat. Das ist das Ergebnis der Betriebsversammlung in dem Unternehmen stattfand. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), Region Trier, hatte vor zwei Wochen zu dieser Versammlung eingeladen. Zuvor waren mehr als 50 Mitarbeiter in die Gewerkschaft NGG eingetreten, um eine bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen zu erreichen.