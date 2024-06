Plus Zell

Weinfest war wieder Besuchermagnet: Zell swingt und feiert die Schwarze Katz

Von Winfried Simon

i Zell und seine Weinmajestäten (von links): die neue Stadtweinkönigin Maja Treis, die neue Weinprinzessin Laura Schier und die scheidende Stadtweinkönigin Lena Fischer. Fotos: Winfried Simon Foto: Winfried Simon

Die in Stein gehauene Schwarze Katz sitzt nunmehr seit 88 Jahren auf dem Fässchen, macht einen Buckel und faucht die Vorbeikommenden an. Laut Legende wollte sie ja mit ihrem Fauchen dem Weinhändler Angst einjagen, weil dieser aus dem Keller des Winzers den viel zu guten Wein kaufen wollte. In diesen Tagen, wenn die Zeller die Schwarze Katz und ihren Wein feiern, könnte man den Eindruck bekommen, dass die Katz nicht faucht, sondern lächelt.