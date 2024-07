Briedel

Weinfest „Briedeler Herzchen“ lockt: 20 Jahre Drachenbootrennen

i Die Briedeler Weinmajestäten freuen sich, viele Besucher beim Weinfest am Moselufer begrüßen zu können. Foto: Nora Camphausen

Briedel feiert von Freitag, 19., bis Montag, 22. Juli, sein Weinfest „Briedeler Herzchen“ direkt am Moselufer im Bereich der Fähre. Am Freitag um 22 Uhr soll eine Illumination eine tolle Atmosphäre in den Nachthimmel zaubern, während die neue Weinkönigin über die Mosel zum Festplatz fährt.