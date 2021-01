Mosel

Erlebt der Müller-Thurgau ein Comeback? Bei den Moselweinbautagen, die in diesen Tagen digital über die Bühne kommen, sind die Chancen der einstmals ertragsstärksten Rebsorte ausgelotet worden, unter anderem als Konkurrent zum derzeit angesagten Sauvignon Blanc. Aus der Themenpalette des Branchentreffs ragt ferner ein Forschungsprojekt heraus, das vornehmlich in Pommern an der Untermosel abläuft.