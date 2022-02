Wein- und Bistrolounge Eller: Das ist geplant

Michael Oster und sein Bruder Peter sind Genussmenschen und Moselaner mit Leib und Seele. „Ich glaube an die Region – gerade auch in Zeiten von Corona“, unterstreicht Michael Oster vom Weingut Walter J. Oster, das in Ediger-Eller und St. Aldegund beheimatet ist. Deshalb wagen sein Bruder Peter, einer der beiden Geschäftsführer der Genussmanufaktur Wajos (Dohr), und er in Eller nun etwas Neues: Sie haben das ehemalige Hotel-Restaurant Friderichs gekauft, wollen es sukzessive modernisieren und wiederbeleben. Möglichst schon im Frühsommer soll draußen vor dem Gebäude, auf einem Grünstreifen, zwischen Moselweinstraße und B 49 eine Wein- und Bistrolounge in Betrieb gehen. Die RZ sprach mit Michael Oster über die Pläne.