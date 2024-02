Plus Mosel Wein steht im Mittelpunkt: Mosel sucht fachlich fitte Gastgeber Es ist nicht nur eine Parade der guten und auserlesenen Weine, die der Wettbewerb Weingastgeber Mosel im Sinn hat. Nein, der Wettbewerb setzt bei seiner vierten Auflage auf eine ganzheitliche Betrachtung von Weingütern, Hotellerie und Gastronomie. Dieses Gesamtpaket soll im Idealfall anziehend wirken. „Die Betriebe müssen ihr Angebot immer aktualisieren, zum Beispiel die Weinkarte erneuern“, sagt Albrecht Ehses von der IHK Trier. Ohne Dynamik keine Preise – denn diese werden auch 2024 in fünf Kategorien, dotiert mit jeweils 1500 Euro, vergeben. Dies ist nicht der einzige Anreiz fürs Mitmachen. Von Thomas Brost

Welche Neuerungen hält der 2024er-Wettbewerb bereit? Der Start ist früher als sonst, bereits bis zum 7. April darf sich jeder Betrieb zwischen Perl und Koblenz online per Formular bewerben. Weshalb so früh? „Wir wollen den Gastgebern in der laufenden Saison die Chance geben, den Benefit aus dem Ergebnis zu nutzen“, ...