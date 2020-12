Cochem

Menschen mit Behinderung können fast nie spontan Ausflüge unternehmen oder eine Unterkunft buchen. Wer gehbehindert und auf einen Rollstuhl angewiesen ist, muss das Unternehmen sorgfältig planen und sich vorab informieren, ob Hotel und Zimmer barrierefrei sind, aber auch, ob Behindertenparkplätze in der Nähe sind. Genau das hat das Ehepaar K. aus Köln getan, das einige Tage in Cochem verbringen wollte. Doch die 73-Jährige und ihr 80-jähriger Mann mussten die Buchung in einem lange gesuchten barrierefreien Hotel in Cochem stornieren, weil die Rollstuhlfahrerin den Behindertenparkplatz vor dem Hotel mit ihrem vorab eingereichten Schwerbehindertenausweis nicht nutzen darf.