Alf-Höllenthal

In Alf-Höllenthal, am Ortsausgang in Richtung Bengel, hat das Bauunternehmen Martin Friedrich aus Hontheim Anfang Mai monatelange Bauarbeiten im Alfbach abgeschlossen: Ein altes Stauwehr, das in früheren Zeiten zur Nutzung der Wasserkraft diente, ist abgerissen worden. An seiner Stelle entstand ein sogenannter Raugerinne-Beckenpass. Er soll Fischen wie Äsche, Groppe, Nase oder Lachs den ungehinderten Aufstieg in Laichgewässer am Bachoberlauf ermöglichen. Ein ähnliches Renaturierungsvorhaben im Elzbach bei Moselkern ist seit Jahren in Planung.