Wasser an der Mosel steigt: Experten halten bis zu 6,80 Meter am Pegel Cochem für möglich

Seit Montag ist viel Regen gefallen. Bis Donnerstagmorgen erwarten Meteorologen weitere ergiebige Niederschläge, „vor allem für das Sauereinzugsgebiet und die nördlichen Moselzuflüsse“. Das hat Folgen: Die Hochwasservorhersagezentrale des Landesamtes für Umwelt erwartet, dass die Meldehöhe von 6 Metern am Pegel Trier am Donnerstag gegen 0 Uhr überschritten wird.

Für den frühen Donnerstagabend ist dem Bericht von Mittwochmittag zufolge ein Pegelstand in Trier zwischen 7 und 8 Meter prognostiziert. Am Pegel Cochem könnte in der Nacht zu Freitag ein Stand von 5,80 bis 6,80 Meter erreicht werden.

Fürs Wochenende fallende Wasserstände erwartet

Freitag und am Wochenende sollen die Wasserstände fallen. Für ufernahe Straßen und Plätze werden die Moselgemeinden also die üblichen Vorkehrungen treffen müssen.