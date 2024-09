Plus Bullay

Was Solingen für unsere Feste bedeutet: Bullay reagiert für das Herbstfest mit mehr Security

i Das Herbstfest in Bullay ist eines der größten Feste in Cochem-Zell. Foto: Inge Faust

Im September beginnt die Zeit der großen Märkte, wie auch das Herbstfest in Bullay. Doch die Volksfeststimmung in Deutschland ist getrübt seit der Messerattacke von Solingen, bei der drei Menschen getötet wurden. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach in der Folge des Anschlags vom 24. August von „Terrorismus gegen uns alle“. Hat der Anschlag in Solingen Auswirkungen auf die Sicherheitsvorkehrungen vor Ort?