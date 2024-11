Plus Auderath

Was ist denn da auf dem Hühnerhof los? Auderather führen Schwank in Platt auf

Von Brigitte Meier

i Die Auderather Platt(e)spieler sind in mehr als zehn Jahren zu einem Bühnenensemble zusammengewachsen. Foto: Linda Valerius

In Auderath treffen sich seit einigen Wochen die Auderather Platt(e)spieler zu intensiven Proben für ihre nächste Aufführung auf der Bühne des Bürgerhauses. Wie der Name der Truppe sagt, sprechen die Schauspieler ihre Rollen wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, nämlich auf Auderather Platt. Die Premiere des Schwanks „Hokuspokus auf dem Hühnerhof“ von Carsten Lägering ist am Freitag, 15. November.