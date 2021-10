Knapp neun Monate lang war die Eifelgoldhalle in Landkern Sinnbild für die Hoffnung, trotz einer Pandemie wieder in einen Alltag zurückzukehren, der Gemeinschaft, Sicherheit und Normalität verspricht. In Gänze erfüllt wurde diese Hoffnung nicht, was allerdings nicht Unregelmäßigkeiten beim Ausfüllen von Impfpässen – und entsprechenden Sonderterminen – zuzuschreiben ist, sondern den Menschen, die sich gegen eine Impfung entschieden haben. Ein Rückblick.