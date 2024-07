Plus Möntenich

Was für ein Theater: Mit den Möntenicher Hofnarren auf Urlaubsreise

Von Thomas Esser

i Die Vorbereitungen für das Mundartspektakel der „Möntenicher Hofnarren“ sind rund um das Anwesen von Ernst und Rosi Loch derzeit in vollem Gang. Foto: Thomas Esser

Im weitläufigen Gehöft des Anwesens von Ernst und Rosi Loch in der Oberstraße 3 geht es bald im wahrsten Sinne des Wortes wieder rund. Rund gerade auch deshalb, weil die engagierten Akteure des Ensembles Möntenicher Hofnarren in diesem Jahr eine Kugel als Hauptdarstellerin ihres neuen Theaterstücks auserkoren haben. Um was es geht.