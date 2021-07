Was der Lockdown mit Kindern macht: Kinder- und Jugendopsychologinnen berichten aus Praxis in Kaisersesch

Die Pandemie mit ihren strengen Vorschriften und Einschränkungen hat vor allem das Leben der Kinder und Jugendlichen auf den Kopf gestellt. Dass der Verlust von sozialen Kontakten, anstrengendes Homeschooling, Langeweile, Ängste und Bewegungsmangel Auswirkungen auf Körper und Seele haben, liegt auf der Hand. Wie sehr leiden die Kinder wirklich? Gehen die Belastungen so weit, dass psychische Erkrankungen daraus entstehen? Und was muss nun geschehen, damit besonders betroffene Kinder wieder zuversichtlich in die Zukunft schauen können? Darüber sprach die RZ mit Dr. Barbara Braun und Birgit Reuter, Praxisgemeinschaft für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie in Kaisersesch.