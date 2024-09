Plus Hetzerath Was darf heute in den Napf? Gesundes Futter für Hunde und Katzen aus der Eifel Von Ursula Bartz i Auf Hunde- und Katzenfutter, das sich individuell an den Bedürfnissen der Tiere ausrichtet, hat sich Vet-Concept aus Hetzerath spezialisiert. 2020 wurde zusätzlich zum Trockenfutter- das Nassfutterwerk im Industriepark Region Trier eröffnet, das unter dem Namen VC Petfood firmiert. Foto: Ursula Bartz Gesundes Futter für Hunde und Katzen, das ist für Vet-Concept des Pudels Kern. Vor 25 Jahren gegründet, wächst das Unternehmen im Industriepark Region Trier stetig weiter. Wir wollten genauer wissen, wie dort der Hase läuft. Lesezeit: 4 Minuten

Was darf heute in den Napf: Sardellen-Herzchen, Straußenfleisch-Happen oder Ziegen-Knabberwölkchen? Oder steht das Diätmenü mit Forelle oder Kaninchen auf dem tierischen Speiseplan? Das alles und noch viel mehr bietet Vet-Concept Herrchen und Frauchen zur Auswahl an. Das Unternehmen aus Hetzerath hat sich auf Futter für Katzen und Hunde spezialisiert, die ...