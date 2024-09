Plus Sosberg/Mesenich Warum ein junger Hunsrücker Winzer wird: Sosberger übernimmt Weingut in Mesenich Von Ulrike Platten-Wirtz i Warum ein junger Hunsrücker Winzer wird Foto: Ulrike Platten-Wirtz Maximilian Ambrosius kommt nicht aus einer Winzerfamilie. Dennoch war es der Wunsch des jungen Mannes, der in dem kleinen Hunsrückdorf Sosberg zu Hause ist, eine Ausbildung zum Winzer zu machen. Wie es dazu kam, lesen Sie hier. Lesezeit: 4 Minuten

Wenn Maximilian Ambrosius über seinen Beruf spricht, fangen seine Augen an zu strahlen. Man sieht dem 24-jährigen Sosberger an, dass er für das Winzerhandwerk brennt. Und das im wahren Sinne des Wortes. Der erste Hefebrand ist nämlich auch schon in der Mache. Doch wichtiger ist dem Jungwinzer, guten Wein herzustellen. ...