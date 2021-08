Warnung der Bevölkerung: Katastrophenschutz in Cochem-Zell wird überdacht

Klickt man auf der Internetseite des Kreises Cochem-Zell auf Links zu Broschüren, die den Bürgern das richtige Verhalten im Katastrophenfall näherbringen sollen, erscheint eine Figur, die dem japanischen Filmmonster Godzilla ähnelt. „Ups ... ein Monster hat diese Seite gefressen“, ist zu lesen. Offenbar fehlt es dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz, zu dem der Link führt, an nachhaltigen Dateistrukturen. Und auch abseits der präventiven Arbeit gibt es in Sachen Bevölkerungsschutz im Kreis Cochem-Zell Nachholbedarf, der durch die Katastrophe an der Ahr offensichtlich wird. Zumindest lassen die Verwaltungen nun offenbar keine Zeit ins Land gehen, um mögliche Lücken aufzuarbeiten.